THE DAMNED auf Tour

40 Jahre Punk. THE DAMNED waren von Anfang an mittendrin im musikalischen Punkrock, beeinflusst von den STOOGES und den MC5. Sie waren die erste Band, die 1976 mit 'New Rose' eine Punk-Single veröffentlicht hatte und mit "Damned Damned Damned“ auch ihr erstes Album. Sie waren ausserdem Vorreiter derjenigen, die ihr Sound-Spektrum erweitern wollten und sich beispielsweise dem Goth öffneten.

Nun kommen die Veteranen auf eine kleine Tour zu uns.

17.05.2018 Frankfurt - Batschkapp

22.05.2018 München - Strom

23.05.2018 Berlin - SO 36

25.05.2018 Hamburg - Fabrik

26.05.2018 Oberhausen - Turbinenhalle (im Rahmen des New Waves Day)