Der SUMMER BREEZE Adventskalender öffnet die erste Tür

Und hinter dem Türchen befindet sich EMPEROR! Mit den Norwegern hat sich das Festval eine Black Metal-Großmacht an Land gezogen, die zuletzt selten auf unseren Bühnen zu sehen war.

Das gesamte Billing sieht bislang so aus:

AFTER THE BURIAL, AVATAR, BULLET FOR MY VALENTINE, CRIPPLED BLACK PHOENIX, EMPEROR, GAAHLS WIRD, KING DIAMOND, KNASTERBART, LIONHEART, MESHUGGAH, OF MICE AND MEN, ZEAL AND ARDOR.

Tickets für das vom 15. bis 18. August in Dinkelsbühl stattfindende Festival gibt es über die Festivalwebseite noch bis zum 12. Februar zum Sonderpreis von 122 Euro zzgl. Gebühren.