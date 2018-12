Der W:O:A X-Mas Kalender 2018 !

The same procedure as last year? The same procedure as every year! Wie jedes Jahr gibt es in der Zeit vom 01. bis zum 24. Dezember täglich mehrere neue Bands für das Wacken Open Air. Kleine, mittlere und große Bands warten darauf von euch entdeckt zu werden.



Jeweils ab Mitternacht deutscher Zeit kann ein neues Türchen auf xmas.wacken.com geöffnet werden. Neben den Bands findet ihr in den Türen auch jeden Tag ein Gewinnspiel mit vielen hochwertigen Preisen. 120 Tagespreise und viele Hauptpreise warten auf euch – also schaut jeden Tag vorbei!





