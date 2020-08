Derek Sherinian (ex-DREAM THEATER) veröffentlicht Solo-Album!

Derek Sherinian (SONS OF APPOLLO, ex-DREAM THEATER) veröffentlicht am 18.09.2020 das neue Solo-Album "The Phoenix" via InsideOutMusic. Mit an Bord ist wieder Schlagzeuger Simon Phillips, der das Album auch mit produziert hat, entlang weiterer Gastmusiker wie Billy Sheehan, Joe Bonamassa oder Steve Vai.

Mit 'Dragonfly' und 'Empyrean Sky' wurden bereits zwei Songs veröffentlicht:

'Dragonfly':

https://www.youtube.com/watch?v=V4gclTXiseo

'Empyrean Sky':

https://www.youtube.com/watch?v=twHB7YVEXgw

Die Tracklist von "The Phoenix" liest sich wie folgt:

01. The Phoenix

02. Empyrean Sky

03. Clouds Of Ganymede

04. Dragonfly

05. Temple Of Helios

06. Them Changes

07. Octopus Pedigree

08. Pesadelo