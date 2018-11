Details zum neuen OOMPH!-Album, Tourdaten

"Ritual" wird am 18. Januar erscheinen und folgende Lieder enthalten:

1. Tausend Mann und ein Befehl

2. Achtung! Achtung!

3. Kein Liebeslied

4. Trümmerkinder

5. Europa (feat. Chris Harms / Lord Of The Lost)

6. Im Namen des Vaters

7. Das Schweigen der Lämmer

8. TRRR - FCKN - HTLR

9. Phönix aus der Asche

10. Lass' die Beute frei

11. Seine Seele

12. In der Stille der Nacht (Bonus Track)

13. Lazarus (Bonus Track)

14. TRRR - FCKN - HTLR (Lord of The Lost Remix) (Bonus Track)

Zu "Dies ist kein Liebeslied" gibt es bereits einen Teaser: Youtube.

Das Album kann im Napalm Webshop bereits vorbestellt werden. Den ganze März wird die Band dann auf Tournee sein:

01.03.19 DE – Hannover / Capitol

02.03.19 DE – Berlin / Astra

03.03.19 DE – Hamburg / Markthalle

05.03.19 DE – Bochum / Zeche

06.03.19 DE – Wiesbaden / Schlachthof

08.03.19 DE – Stuttgart / Im Wizemann

09.03.19 DE – München / Backstage Werk

10.03.19 DE – Dresden / Kraftwerk Mitte

12.03.19 DE – Leipzig / Täubchenthal

13.03.19 DE – Nürnberg / Hirsch

15.03.19 DE – Köln / Live Music Hall

16.03.19 NL – Drachten / Iduna

17.03.19 FR – Strasbourg / La Laiterie

19.03.19 UK – London / O2 Academy Islington

20.03.19 FR – Paris / La Machine

22.03.19 ES – Madrid / Sala Mon

23.03.19 ES – Barcelona / Razzmatazz 2

24.03.19 FR – Lyon / Ninkasi Kao

26.03.19 CH – Solothurn / Kofmehl

28.03.19 AT – Dornbirn / Conrad-Sohm

29.03.19 CZ – Praha / Nová Chmelnice

30.03.19 PL – Warszawa / Dark Electro Festival