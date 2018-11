Metal Church und die Zahlen

Das neue Album "Damned If You Do" wird am 7. Dezember erscheinen, aber mit 'By The Numbers' gibt es noch einen weiteren Song nachdem Titelsong und 'Out Of Balance' zu hören: Youtube.

Ein starker, echt typischer METAL CHURCH-Song von einem Album, das ich empfehlen möchte. Damit ihr es pünktlich habt, könnt ihr es im Nuclear Blast Shop auf CD und Vinyl in verschiedenen Farben bereits vorbestellen.