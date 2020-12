Devin Townshend verspricht komplizierten Unfug und den letzten Live-Stream!

Diese Überschrift überrascht sicher keinen Freund des wilden, unberechenbaren Tausendsassas. Es ist einfach etwas, was er gerne mal sagt. In diesem Fall geht es um das 2021er Album "The Puzzle", zu dem er ein Interview gegeben hat. In diesem kündigt er das Album als Nebenprojekt und Zeitvertreib an udn beschreibt es als "abstract, stream-of-conscious, super-complicated, complex, ambient nonsense."

Sein Label wollte kein neues Album vor 2022, aber das stoppt jemanden wie Devin natürlich nicht. Er hat bereits Songs dafür geschrieben, heavy Songs mit Gitarre, aber eben auch andere Sachen, und die werden also zuvor als "The Puzzle" erscheinen.

Heute Abend wird Devin seine letzte Stream-Show durchführen, ein Weihnachts-Special, das er so ankündigt:

Also etwas entspannter mit Stücken von seiner Solo-Akustik-Tour. Da er in Vancouver im Lockdown ist, muss er alles allein spielen, aber er nimmt über Twitter Songwünsche entgegen. Tickets für die Show kosten $10 und sind hier zu erwerben. Los geht es heute um 22 Uhr deutscher Zeit.