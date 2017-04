Dicke Luft bei GHOST

In einem Statement hat Simon Soderberg, hauptamtlich als Gitarrist "Alpha" bei den schwedischen Okkultrockern GHOST beschäftigt, alle Ghouls oder Mitglieder der Band enttarnt. Auslöser für den Rock-Leak sind demnach einige schon länger schwelende Konflikte mit Sänger Tobias Forge (Papa Emeritus). Anwälte schreiben hin und her, Vorwürfe hier wie da. So betreibt Forge wohl mit Nachdruck das Bestreben, bei Konzerten alleinig im Bühnenmittelpunkt stehen zu dürfen. Das widerspräche jedoch der Grundidee der Band, so Soderberg. Es bleibt spannend.

Szenarien? GHOST gibt es bald nicht mehr, oder Papa Emeritus besorgt sich willfährige Musiker und ist dann endlich der Papst der Bühne.