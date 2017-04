GLOWING EMBER FESTIVAL: Halt in Thüringen!

Die von Nauntown präsentierte Indoor-Festivalreihe "Glowing Ember Festival" kommt gerade aus Baden-Württemberg (Mannheim) und spielt amkommenden Wochende (8.4.2017) in Thüringen, genauer im kultigen Club"From Hell" in Erfurt (Flughafenstr. 41) auf. Mit dabei sind diesmal EISENSCHWEIN (Rock/Metal), PYJAMA HILL (Rock), [SOON] (Dark Metal) und Headliner ist HARDHOLZ (Heavy Metal). Karten gibt es nicht im Vorverkauf, aber für 12€ an der Abendkasse seid ihr dabei!

