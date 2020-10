Die nächste Hörprobe von YSGAROTH

Die Black-Thrash-Band YSGAROTH hat bei YouTube einen Audioclip zu 'Forward Unto Death' hochgeladen. Das Stück ist vom Debütalbum "Storm Over A Black Sea" der Kanadier, das schon am 13. November erscheinen soll.





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: ysgaroth forward unto death storm over a black sea