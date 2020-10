Erstes Video aus der EP von ARCANA

Der erste Videoclip des Prog-Projektes ARCANA aus Kanada gehört zu 'Tailwind' aus der Debüt-EP "Letters From A Lost Soul - Act I: The World One Forms", die für den 6. November angekündigt ist.





