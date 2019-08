Discogs startet NearMint-Verwaltungsplattform

Discogs, die riesige Musikdatenbank, zugleich Marktplatz und musikalische Gemeinschaft im Internet, kündigte heute den Start von NearMint, der neuen Softwareplattform für professionelle Verkäufer an.

Die App bietet so eine direkte Integration in Discogs, um in einem Ablauf eingestellter Artikel neue Artikel einzeln oder gesammelt mit erweitertem Datei-Upload und automatischer Übereinstimungsfunktion zu erstellen.

Um das Ganze so richtig zu durchdringen, kann man auf Webseite nearmint.io gehen.