Wacken Metal Academy angekündigt

Mit der Gründung der Wacken Metal Academy kündigen die Macher des Wacken Open Air ein neues Projekt an. Wie auf der 30. Jubiläumsausgabe des Festivals bekannt gegeben wurde, wird die Metal Academy in Kooperation mit der Hamburg School Of Music und der FH Heide ins Leben gerufen. Ziel ist es, jungen Rockmusikern eine staatlich anerkannte Ausbildung mit dem Schwerpunkt Heavy Metal anzubieten und den Lernenden hierbei nicht nur musikalisches Wissen, sondern auch Kenntnisse in rechtlichen und geschäftlichen Belangen zu vermitteln.

Bei der Hamburg School Of Music handelt es sich um eine staatlich anerkannte Berufsfachschule für Popularmusik. Der erste Intensivkurs für Rockmusik mit dem Schwerpunkt Heavy Metal soll im April 2020 beginnen.

Mehr Infos - auch zu einem ersten Gitarren-Workshop mit Matthias Ia Eklundh - finden sich auf der Homepage der Academy