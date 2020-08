Drummer Frankie Banali gestorben

Kommentieren

Mit Frankie Banali verliert die Hard Rock- und Metal-Szene einen weiteren ganz großen. Der Drummer war Gründungsmitglied von QUIET RIOT und spielte in seiner langen Karriere unter anderem auch bei W.A.S.P. wo er den Klassiker und mein persönliches Lieblingsalbum "The Crimson Idol" eintrommelte. Frankie verstarb gestern im Alter von 68 Jahren an den Folgen einer langen Krebserkrankung. Ruhe in Frieden, Frankie!