DEFTONES: Neues Album in den Startlöchern.

Vier Jahre nach "Gore" erscheint nun am 25. September DEFTONES-Album Nr. 9: "Ohms" heißt es, ist wie so oft eher kafkaesk bebildert und wird von Warner Records vertrieben. Mit 'Ohms' stellen die Alternative-Metal-Veteranen auch direkt den Titeltrack vorneweg vor. Die Trackliste liest sich wie folgt:



1. Genesis

2. Ceremony

3. Urantia

4. Errorr

5. The Spell Of Mathematics

6. Pompeji

7. This Link Is Dead

8. Radiant City

9. Headless

10. Ohms

Quelle: Official Facebook Page Redakteur: Timon Krause Tags: deftones ohms neues album 2020