E-tropolis Festival 2020 wird in 2021 verschoben

Das E-tropolis Festival kann in diesem Jahr auch nicht stattfinden und wird komplett in das Jahr 2021 verschoben. Ursprüglich hatten die Macher den 20.06.2020 als Ausweichtermin ins Auge gefasst. Doch durch die weiter gehenden Auflagen ist der Termin nicht realisierbar. Nun wird der 21.05.2021 angepeilt.



Bis auf GRENDEL und DIORAMA, die ihre Verfügbarkeit noch klären müssen, haben alle anderen Bands den neuen Termin bestätigt. Bereits gekaufte Tickets für die Veranstaltung behalten ihre Gültigkeit für den 29.05.2021. Wer diesen Termin nicht wahrnehmen kann, der kann sich ab dem 01.06. per E-mail an die Adresse tickets@etropolis-festival.de wenden, um die Rückabwicklung zu klären.



Bis zum 15. Juni 2020 können auch noch Tickets für den neuen Termin im Amphi-Ticketshop gekauft werden. Ab dem 16. Juni 2020 erhöht sich der Ticketpreis für das Restkontingent um 6,00 Euro pro Ticket.

Quelle: AMPHI Festival GmbH Redakteur: Swen Reuter Tags: e-tropolis 2020 turbinenhalle oberhausen verlegung corona virus covenant front 242 diorama eisfabrik e-tropolis 2021 etropolis 2021 grendel hocico