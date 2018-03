So heißt das neue Album von EARTH FLIGHT und wird dem 2010er "Blue Hour Confessions" nachfolgen. Die Veröffentlichung ist auf den 20. April terminiert und wir dürfen schon einmal in 'Harninger' reinlauschen: Youtube.

Die Band sagt über das Album: "Eine gefühlte Ewigkeit ist es jetzt her seitdem wir angefangen haben Doom Metal im Stil unserer Helden zu zelebrieren. Damals gaben uns PENTAGRAM und natürlich die alten BLACK SABBATH die Richtung vor. Rückwärts den Pfad des Heavy Rocks entlang sozusagen! Immer so ein bisschen auf der Suche nach unserem Sound, uns und in der Hoffnung, dass Örebrö doch irgendwo bei Nürnberg gefunden wird.

Jetzt, 14 Jahre später ist das alles etwas anders. Von damals ist fast niemand mehr dabei, die reine Retro-Lehre findet (wenn dann) nur noch in unseren Herzen statt und in Schlaghosen sehen wir inzwischen einfach auch weit weniger sexy aus als wir es gerne täten. Behalten haben wir den Hang zur dunkelblauen Melancholie, die Lust an der Melodie und den hypnotischen Punch den es braucht, um alles um dich herum vergessen zu können. Ergänzt haben wir den ganzen Spaß um einige Schlenker in Richtung Pop, Psychedelica und sogar mit elektronischen Blitzlicht-Farbtupfern haben wir uns und unseren Sound erweitert. Klar klingt das verspielt, aber keine Sorge. Die Richtung haben wir nie aus den Augen verloren und auf eine natürliche Härte haben wir nie verzichtet. Sie ist noch da… nur irgendwie anders. Irgendwie flächiger. Mehr Farben! Mehr Klänge! Heller! Wärmer! Dennoch, alles genau an seinem Platz!

"River Dragons & Elephant Dreams" ist der aktuelle Stand. Das sind wir. So sind wir. Und wir sind mega stolz euch das jetzt nach all der Zeit präsentieren zu können. Das hier ist Mukke zum Durchhören, zum Dranbleiben! Es zählt das ganze Ding, nicht die schnelle Hook! Musik für Menschen, die Bock haben, aufzustehen und umzudrehen! Das Teil ist quasi für Vinyl gemacht! Wir laden Euch nun ein, in die Welt von Earth Flight einzutauchen."