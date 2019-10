EDELLOM ist 'Torn'

Die Band EDELLOM stammt aus Israel und hat gerade ein Lyrik-Video zu dem Achtminüter 'Torn' veröffentlicht, das von ihrem zukünftigen Album "Sirens" stammt: Youtube.

Das Album wird am 25. Oktober erscheinen und diese Lieder enthalten:

1. Presentiment 07:04

2. Thirst 05:35

3. Torn 08:20

4. The Black Sorceress 08:58

5. Verge 06:43

6. Serenitatem ad Mortem 07:49

7. Death of Annabelle 08:46

8. To Darkness I Fall 07:21