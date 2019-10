SUMMER BREEZE 2019 Auftritte bei Arte Concerts

Ja, wir haben noch einen Nachschlag zum diesjährigen Festival in Dinkelsbühl, denn jeden Mittwoch veröffentlicht Arte Concerts einen Auftritt, der in Sinbronn anno 2019 stattgefunden hat. Bereits online sind OF MICE AND MEN, THY ART IS MURDER und LEGION OF THE DAMNED. Hier ist das Programm, das in den kommenden Wochen noch hinzugefügt werden wird:

09.10.2019 DEATH ANGEL

16.10.2019 BATTLE BEAST

06.11.2019 ANAAL NATHRAKH

13.11.2019 ZEAL & ARDOR

20.11.2019 DECAPITATED

27.11.2019 OST+FRONT

04.12.2019 ENSLAVED

11.12.2019 SOILWORK

18.12.2019 LIONHEART

25.12.2019 NAPALM DEATH

25.12.2019 ABORTED

08.01.2020 NAILED TO OBSCURITY

15.01.2020 NASTY

22.01.2020 DEICIDE

29.01.2020 CYPECORE

05.02.2020 ROTTING CHRIST

12.02.2020 GRAND MAGUS

Na, ziemlich cool, was? Für 2020 gibt es bereits Tickets auf der offiziellen Webseite des Festivals.