EDENBRIDGE: Crowdfunding für

Das Live-Album der österreichischen Symphonic Metaller kann noch bis zum 12. November in verschiedenen Versionen vorbestellt werden. Das Album wird exklusiv bei der Band erscheinen und folgende Lieder enthalten:

1. THE FORCE WITHIN (INTRO)

2. MYSTIC RIVER

3. ALIGHT A NEW TOMORROW

4. SKYLINE'S END

5. SHIANTARA

6. THE MOMENT IS NOW

7. RETURN TO GRACE

8. STAR-CROSSED DREAMER

9. THE DIE IS NOT CAST

10. REMEMBER ME

11. THE INVISIBLE FORCE

12. SOLITAIRE

13. THE GREATEST GIFT OF ALL/THE BONDING

14. HIGHER

Wer Interesse an diesem Sammlerstück hat, dass es in verschiedenen Versionen geben wird, sollte mal schnell in den Bandshop surfen, wo es die Scheibe zu günstigen Portokosten zu erwerben gibt.