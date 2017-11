IRON MAIDEN: Stream for me, Youtube!

Bevor es am 17. November "The Book Of Souls: Live Chapter", einen Live-Mitschnitt der letztjährigen Tournee von IRON MAIDEN zu kaufen gibt, kann man sich den Konzertfilm am kommenden Samstag (11.11.) ab 20:00 unserer Zeit als kostenlosen Stream auf Youtube (https://www.youtube.com/ironmaiden) ansehen. Der Fasching kann ruhig warten, den haben wir noch länger vor uns...., diesen Stream dagegen wohl eher nicht. Alles klar?

Ach ja, "The Book Of Souls: Live Chapter" erscheint als Limited Edition Deluxe 2CD Hardcase Book, als reguläres 2CD-Album, als Triple Black Vinyl LP und als digitaler Download.

Die Tracklist (inklusive der Aufnahmeorte) liest sich wie folgt und wer dabei war, weiß ja ohnehin in welcher Top-Form die Band gewesen ist:

If Eternity Should Fail – Sydney, Australia

Speed of Light – Cape Town, South Africa

Wrathchild – Dublin, Ireland

Children of the Damned – Montreal, Canada

Death or Glory – Wroclaw, Poland

The Red and the Black – Tokyo, Japan

The Trooper – San Salvador, El Salvador

Powerslave – Trieste, Italy

The Great Unknown – Newcastle, UK

The Book of Souls – Donington, UK

Fear of the Dark – Fortaleza, Brazil

Iron Maiden – Buenos Aires, Argentina

Number of the Beast – Wacken, Germany

Blood Brothers – Donington, UK