EDENBRIDGE: Dankeschön-Video zu 'Dynamind'

Die österreichische Band litt unter der Absage ihrer Tour und bat die Fans, die zu unterstützen. Zum Dank gibt es jetzt diese neue Version von 'Dynamind': Youtube.

Die Band sagt: "Mit einem speziellen Video und der "Easter 2020" Version des Song "Dynaminds" von unserem letzten Album wollen wir speziell jenen danken, die uns im Zuge der Tourabsage durch Käufe in unserem Webshop großartig unterstützten! Herzlichen Dank an euch wunderbaren Fans!



Sängerin Sabine: "In dem momentanen Tohuwabohu erinnere ich mich selber gerne an den Text und die Stimmung unseres Titelsongs Dynamind. Ich möchte den Song und seinen Spirit noch einmal in Erinnerung rufen. Da mir die aktuelle Energie für den Song wichtig erschien, habe ich ihn gestern kurzerhand noch einmal neu eingesungen. Live im Studio statt live auf Europatour, aber mit der gleichen Intensität und Freude für Euch - unsere treuen Fans. Sabine und Edenbridge wünschen Euch frohe Ostern und bleibt in Balance!"

Natürlich kann man EDENBRIDGE auch weiter unterstützen, indem man Tour-Shirts (mit viel Bonus), Girlies, Tanktops, eine Damen-Lederjacke, eine andere Damenjacke oder eine Handtasche erwirbt.

Ich hatte ja mit einem Tanktop geliebäugelt, aber meine Frau sagt, das würde mir nicht stehen.