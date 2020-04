GODSMACK hat ein neues Video - mit 400 Schülern!

Die Band ist in den USA mehrfach mit Platin ausgezeichnet und hat ihre Berühmtheit genutzt, vierhundert Schülern aus New England die Kraft der Musik zu zeigen. In ihrem Video zu 'Unforgettable' nimmt uns GODSMACK mit auf diese Reise, die insgesamt zwei Jahre gedauert hat: Youtube.

Mit ihrem siebten Album "When Legends Rise" konnte die Band gleich drei #1-Singles in den USA verbuchen, es würde mich nicht wundern, wenn 'Unforgettable' die vierte würde.