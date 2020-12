EDENBRIDGE: Neue Single vom kommenden Best Of Album

Die österreichische Symphonic Metaller Edenbridge haben eine neue Digital-Single und das dazugehörige Lyric Video zu dem Stück 'Tauerngold' veröffentlicht, der auch auf dem kommenden Best of Album "The Chronicles Of Eden Part 2" zu finden ist.







"The Chronicles Of Eden Part 2" erscheint über Steamhammer/SPV weltweit am 15. Januar 2021 als 2CD Digipak, Download und Stream: https://Edenbridge.lnk.to/ChroniclesOfEden2

Quelle: SPV Redakteur: Tommy Schmelz Tags: edenbridge the chronicles of eden part 2 tauerngold