RAVEN mit neuem Video

Das britisch/amerikanische Metal-Trio RAVEN hat die neue Single und das dazugehörige Video zum Song 'Not So Easy' veröffentlicht, welcher auch auf dem aktuellen Studio Album "Metal City" zu finden ist, das am 18 September über SPV erschienen ist.



John Gallagher: "We actually shot this back in April 2019 in Los Angeles while we were doing some studio lunacy at Mike Heller's place... just a regular day at the office....lunatic style!"



Seht euch das Video zu 'Not So Easy' hier an:







