EINHERJER unterwegs zum Nordstern

Am 26.02.2021 werden die norwegischen Viking-Metal-Veteranen EINHERJER über Napalm Records ihr achtes reguläres Studioalbum "North Star" veröffentlichen, dessen erste Single 'Stars' bereits auf YouTube zu bestaunen ist:

Das neue Album wird acht Stücke enthalten, deren Titel sich gewohnt nordmännisch lesen:

1. The Blood And The Iron

2. Stars

3. West Coast Groove

4. Ascension

5. Higher Fire

6. Echoes In Blood

7. Listen To The Graves

8. Chasing The Serpent



"North Star" wird in vier verschiedenen Vinylfarben erscheinen, sowie als CD-Digipak und als Download.

Ferner steht für den selben Tag auch ein remasterter Re-Release des Debütalbums "Dragons From The North" an.