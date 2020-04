EINSTÜRZENDE NEUBAUTEN: Erster Song 'Ten Grand Goldie' vom neuen Album veröffentlicht

Die Band EINSTÜRZENDE NEUBAUTEN veröffentlicht anlässlich zum 40-jährigen Bandjubiläum am 15.05.20 ein neues Studioalbum. "Alles In Allem" erscheint auf dem bandeigenen Label (Potomak/Indigo) und ist das erste reguläre Studioalbum seit 12 Jahren. Daraus wurde mit 'Ten Grand Goldie' der erste Song veröffentlicht. Das Album ist als CD, LP und Deluxe Boxset erhältlich.



Die Tracklist liest sich so:

Ten Grand Goldie

Am Landwehrkanal

Möbliertes Lied

Zivilisatorisches Missgeschick

Taschen

Seven Screws

Alles in Allem

Grazer Damm

Wedding

Tempelhof



Auch die geplante Tour der Band muss verschoben werden. Tickets sind dafür bereits erhältlich.



Hier die neuen Daten:

18.09.2020 München - Muffathalle

21.09.2020 Berlin - Konzerthaus

25.09.2020 Berlin - Columbiahalle

06.10.2020 Hamburg - Elbphilharmonie

15.05.2021 AT - Wien - Arena

16.05.2021 Ludwigsburg - MHP Arena

25.05.2021 Köln - E-Werk

27.05.2021 Wiesbaden - Schlachthof

28.05.2021 CH - Zürich - Rote Fabrik

29.05.2021 CH - Lausanne - Les Docks

Quelle: Another Dimension Redakteur: Swen Reuter Tags: einstuerzende neubauten alles in allem neues album 2020 40 jaehriges jubilaeum blixa bargeld tour 2020 g-a-s tour 2020 ten grand goldie