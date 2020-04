EISREGEN: Details zum neuen Album

Der Tod aus Thüringen in Gestalt von EISREGEN wird am 19.06.2020 ein neues Album veröffentlichen. "Leblos" erscheint bei Massacre Records. Das Album wurde von Markus Stock in der Klangschmiede Studio E gemischt und gemastert. Das Cover wurde von svartir andar graphix gestaltet.



"Leblos" wird als 2-CD Mediabook, limitierte Gatefold Vinyl LP in diversen Farben, limitiertes Box Set mit exklusivem Inhalt sowie digital erhältlich sein. Die Mediabook-Edition enthällt eine Bonus-CD namens "Die Räudigen Rennsteigrebellen". Diese Bonus CD wird auch als streng limitierte 7" Vinyl EP mit einem vom Yantit gestalteten Coverartwork erhältlich sein. Das Album und die 7" sind bald vorbestellbar.



Die digitale Single zum Titeltrack 'Leblos' wird, ebenso wie das dazugehörige offiziellen Video, am 28. April erscheinen.



Die Tracklisten lesen sich so:



2-CD Mediabook

1. Ruhet sanft

2. Pechschwarz

3. Erstschlag

4. 1000 Jahre Nacht

5. Leblos

6. Schlachtraum

7. Atme Asche

8. Mein Leichenwerk

9. Wangenrot

10. Mutter schneidet

11. Drauß' vom Häuten komm' ich her



Bonus CD - "Die Räudigen Rennsteigrebellen"

1. Deutsches Bierlied

2. Grünes Herz

3. Wenn es draußen dunkel wird

4. Zeit zu Saufen



Ltd. Gatefold Vinyl LP



Side A

Ruhet sanft

Pechschwarz

Erstschlag

1000 Jahre Nacht

Leblos

Schlachtraum



Side B

Atme Asche

Mein Leichenwerk

Wangenrot

Mutter schneidet

Drauß' vom Häuten komm' ich her



Da aus den geplanten Auftritten bei diversen Sommerfestivals nichts wird, soll es im Herbst auf Tour gehen, schließlich wollen 25 Jahre EISREGEN gefeiert werden. Als Gäste werden WELICORUSS, SKINNED ALIVE, XIV DARK CENTURIES sowie GRABAK dabei sein.



Folgende Termine stehen fest:

25.09.2020 DE Magdeburg - Factory*

26.09.2020 DE Berlin - ORWO Haus*

02.10.2020 TBA

03.10.2020 DE Annaberg Buchholz - Alte Brauerei**

09.10.2020 DE München - Backstage*

10.10.2020 TBA

16.10.2020 DE Würzburg - Posthalle**

17.10.2020 DE Passau - Zauberberg

23.10.2020 DE Oberhausen - Helvete*

24.10.2020 DE Leipzig - Hellraiser***

30.10.2020 DE Mannheim - MS Connexion*

31.10.2020 DE Bad Salzungen - KW 70**

06.11.2020 DE Nürnberg - Der Cult

07.11.2020 DE Aalen - Rock It***

11.12.2020 DE Rostock - MAU Club*

12.12.2020 DE Hamburg - Logo*



w/ special guests WELICORUSS & SKINNED ALIVE **XIV DARK CENTURIES ***GRABAK

