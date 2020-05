EINSTÜRZENDE NEUBAUTEN ist auch in den Charts

Alt und gut, so muss man diese Band wohl umschreiben. Das schlägt sich auch in den Verkäufen des Albums "Alles in Allem" nieder, das in Deutschland auf Platz 7 der Albumcharts eingestiegen ist, in Österreich auf Platz 19 und in der Schweiz auf Platz 22. Na, herzlichen Glückwunsch!

Nicht vergessen, hoffentlicht dürfen wir die Band auch bald live sehen:

18.09.2020 München - Muffathalle

21.09.2020 Berlin - Konzerthaus

25.09.2020 Berlin - Columbiahalle

06.10.2020 Hamburg - Elbphilharmonie

15.05.2021 AT - Wien - Arena

16.05.2021 Ludwigsburg - MHP Arena

25.05.2021 Köln - E-Werk

27.05.2021 Wiesbaden - Schlachthof

28.05.2021 CH - Zürich - Rote Fabrik

29.05.2021 CH - Lausanne - Les Docks