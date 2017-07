EISBRECHER: Neues Album im August

Die Zeichen stehen auf Sturm: Am 25. August erscheint mit "Sturmfahrt" das neue Album von EISBRECHER via Sony Music!

Wenige Wochen später stechen Alex und Co dann auch live in See:

29. 09. 2017 Oberhausen (D) / Turbinenhalle 1

30. 09. 2017 Hamburg (D) / Mehr! Theater

01. 10. 2017 Wiesbaden (D) / Schlachthof

02. 10. 2017 Stuttgart (D) / Liederhalle - Hegelsaal

03. 10. 2017 München (D) / Zenith

05. 10. 2017 Wien (A) / Gasometer

06. 10. 2017 Dresden (D) / Alter Schlachthof

07. 10. 2017 Leipzig (D) / Haus Auensee

08. 10. 2017 Berlin (D) / Columbiahalle

10. 10. 2017 Saarbrücken (D) / Garage

11. 10. 2017 Zürich (CH) / X-tra Limmathaus

13. 10. 2017 Eindhoven (NL) / De Effenaar

14. 10. 2017 Paris (F) / Le Trabendo