ROCK OF AGES: Noch Tickets bis morgen im Vorverkauf, Infos zum Camping

Morgen früh um 9:00 Uhr ist Schluss mit dem Vorverkauf, danach gibt es Eintrittskarten nur noch an der Tageskasse zu leicht höheren Preisen. Eigentlich sollte heute bereits Schluss sein, aber wie der Veranstalter sagt, hat dieser "noch ein wenig Zeitpuffer herausschlagen können".

Außerdem wurde das Programm auf dem Campingplatz bekannt gegeben. Zuerst das musikalische:

Donnerstag zum Warm-Up spielt CRUSH und FALLEN MINDS, am Freitag nach dem Ende auf der großen Bühne wird THE HOT LEGS auftreten. Am Samstag darf SONS OF SOUNDS nochmal ran, die auch den Tag auf dem Festivalgelände werden eröffnen dürfen. Nachdem das Festival dann mit dem letzten Ton GOTTHARDs beendet sein wird, wird DJ Tommi S. den Campingplatz mit lauter guter Laune versehen.

Und nun zum leiblichen Wohl: Wie üblich wird an jedem Vormittag auf dem Campinggelände Frühstück angeboten, unter anderem neben den Klassikern auch ein zünftiges Weißwurstfrühstück, natürlich mit Weißbier. Danach wird der Grill angeworfen werden und ganztags ist die Hard Rock Bar geöffnet, vor allem auch noch nach Ende des Programmes auf dem Festivalgelände.

Und die beste Nachricht: Der Wetterbericht sagt, es wird am Freutag aufhören zu regnen. Na also.

