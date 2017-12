EKTOMORF kehrt mit

Und meint damit nicht das Pferd, sondern ihr am 16. Februar erscheinendes neues Album, das auf CD und in limitierter Auflage von 500 Exemplaren auch als blaue Vinylausgabe folgende Lieder enthalten wird:

01 The Prophet Of Doom

02 AK 47

03 Fury

04 Bullet In Your Head

05 Faith And Strength

06 Infernal Warfare

07 Tears Of Christ

08 Blood For Blood

09 If You're Willing To Die

10 Skin Them Alive