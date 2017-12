Videos zum Buch

Das Buch von Moritz Grütz ist entgegen anderslautenden Informationen beim Hirnkost-Verlag bereits in der Auslieferung (ich habe jedenfalls mein Exemplar bereits), deswegen schaut euch mal die Videos an und bestellt dann gleich, dann habt ihr an den Feiertagen das Buch für die Zeit zwischen Mittagessen und Kaffeepause zur Hand: Buchvorstellung.

Und hier noch ein Blick ins Buch.

Das Buch hat 180 Seiten mit Hardcover und ist im Shop von Hirnkost bestellbar.