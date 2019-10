ELEINE: Neue EP

Die schwedische Symphonic-Metal-Band ELEINE wird am 22.11.2019 eine neue EP mit dem Titel "All Shall Burn" veröffentlichen. Daraus hat die Band nun den Song 'Enemies' herausgebracht.



Die Platte wird in folgenden Formaten erscheinen:

*JEWELCASE CD

*JEWELCASE CD + TOTEBAG (Limited to 300 copies)

*10" VINYL (Limited to 300 copies)

*DIGITAL DOWNLOAD + STREAMING

