BOOZE & GLORY: Video zu 'My Heart Is Burning' vom neuen Album

Die Londoner Punk-Band BOOZE & GLORY hat mit einem Video zum Song 'My Heart Is Burning' ein weiteres Stück aus dem neuen Album "Hurricane" veröffentlicht. Das Album wird am 18.10.2019 auf dem bandeigenem Label Scarlet Teddy Records (Vertrieb: Cargo) erscheinen.



Die Tracklist liest sich so:

1. Never Again

2. Ticking Bombs

3. Ten Years

4. Live It Up

5. The Guv’nor

6. Hurricane

7. My Heart Is Burning

8. Goodbye

9. Darkest Nights

10. I’m Still Standing

11. Three Points

12. Too Soon



Danach geht es auf Tour. Folgende Termine sind bestätigt:

21.11.2019: Hamburg, Knust

23.11.2019: Köln, Club Volta

04.12.2019: Frankfurt, Das Bett

05.12.2019: Saarbrücken, Garage

06.12.2019: Weinheim, Café Central

07.12.2019: München, Backstage / Halle

08.12.2019: Wien (AT), Viper Room

12.12.2019: Cham, La Cham

13.12.2019: Nürnberg, Hirsch

17.12.2019: Hannover, Musikzentrum

18.12.2019: Osnabrück, Bastard

19.12.2019: Essen, Turock

20.12.2019: Berlin, SO36

21.12.2019: Leipzig, Conne Island



05.08.-09.08.2020: Eschwege, Open Flair Festival

