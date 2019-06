ELEKTRIC MISTRESS mit neuer EP

Ihre erste Veröffentlichung kündigt die kanadische Stoner-Rock-Gruppe ELEKTRIC MISTRESS an. Am 19. Juli soll ihre selbstbetitelte EP auf den Markt kommen. Als erste Kostprobe ist bei YouTube ein Audioclip zu 'Turn To Grey' online.









