ELI VAN PIKE: Debüt-Album

Fans von MEGAHERZ, RAMMSTEIN und Co aufgepasst: Genau diese Bands führt die Band ELI VAN PIKE als große Inspirationen an.

Ob sie diesen Vorbildern gerecht werden? Davon kann man sich bald selbst ein Bild machen: Am 14. April erscheint das Debüt-Album der Industrial Metal Kombo.

Das Album trägt den Titel "Welcome To My Dark Side" und wird über DarkSIGN-Records/NRT-Records vertrieben.

Quelle: NRT-Records Redakteur: Leoni Dowidat Tags: eli van pike welcome to my dark side