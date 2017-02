AVENGED SEVENFOLD: Roadie tödlich verunglückt

Ein tragischer Unfall mit Todesfolge ereignete sich nach dem Konzert von AVENGED SEVENFOLD in der Stuttgarter Schleyer-Halle am vergangenen Montagabend. Beim Abbau der Bühne stürzte ein 26-jähriger Roadie der Band von einer Dachkonstruktion aus einer Höhe von ca. 20 Metern herab. Beim Aufprall verletzte er einen 19-jährigen lokalen Auf- und Abbauhelfer tödlich. Der junge Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen, der Roadie der Band liegt derzeit in einem Stuttgarter Krankenhaus und befindet sich in einem sehr kritischen Zustand. Der genaue Unfallhergang ist noch nicht geklärt.

Aus gegebenem Anlass möchten wir das Statement der Band nicht übersetzen und in seinem vollen Wortlaut wiedergeben:

"We have some very sad news to report. Last night after our show in Stuttgart, Germany, a 26 year-old stagehand fell from the rafters while breaking down our stage. He fell a very far distance onto a 19 year-old man on the local crew. Tragically, the 19 year-old died from his injuries. The other man is now in critical condition at the hospital.

This is beyond heartbreaking to everyone in the band and on our crew. We all send our thoughts and prayers to the man in the hospital, both families involved, all of the local Live Nation crew and everyone else whose lives have been affected by this terrible accident. We love our crew so much as well as the many local staff who are essential to our show every night wherever we are around the world. This is such a stark reminder of how quickly an accident can happen and lives shattered in the process. When we hear more we will update you."

Das Konzert in Mailand am darauf folgenden Tag wurde abgesagt. Die Tour soll ab morgen jedoch wieder ganz regulär weiterlaufen.