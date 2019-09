ELUVEITIE: Trailer und erste Single zu

Die Folk-Metaller aus der Schweiz machen Werbung für ihr am 1. November ihr neues Live-Dokument "Live At Masters Of Rock" veröffentlichen und lassen sich bei diesen beiden Trailern schon mal in die Karten schauen. Trailer 1: Youtube.

Trailer 2: Youtube.

Vorbestellungen kann man hier aufgeben, die Single 'Breathe' kann man hier erwerben. Die gesamte Trackliste wird diese sein:

01. Ategnatos

02. King

03. The Call Of The Mountains

04. Deathwalker

05. Worship

06. Artio

07. Epona

08. A Rose For Epona

09. Thousandfold

10. Ambiramus

11. Drumsolo

12. Havoc

13. Breathe

14. Helvetios

15. Rebirth

16. Inis Mona

In Kürze wird ELUVEITIE auch live zu sehen ein und dabei von LACUNA COIL und BLEED FROM WITHIN unterstützt werden:

02.11. I Bari - Demodè

03.11. I Rome - Orion

05.11. I Bologna - Estragon

06.11. I Milan - Live Club

07.11. CH Zürich - Komplex 457

08.11. D Stuttgart - LKA Longhorn

09.11. D Oberhausen - Turbinenhalle 2

10.11. B Antwerp - Trix *AUSVERKAUFT*

12.11 UK Manchester - Ritz *AUSVERKAUFT*

13.11. UK Glasgow - Garage *AUSVERKAUFT*

14.11. IRL Dublin - Academy *AUSVERKAUFT*

15.11. UK Bristol - SWX *AUSVERKAUFT*

16.11. UK London - The Forum *AUSVERKAUFT*

17.11. NL Utrecht - Tivoli Ronda

19.11. D Frankfurt - Batschkapp

20.11. D Hanover - Capitol

21.11. D Berlin - Huxley’s Neue Welt

22.11. D Leipzig - Felsenkeller

23.11. D München - TonHalle

24.11. A Dornbirn - Conrad Sohm

26.11. F Bordeaux - Le Rocher de Palmer

27.11. E Barcelona - Razzmatazz 2

28.11. E Madrid - But

29.11. F Toulouse - Le Bikini

30.11. F Rennes - L’Etage *AUSVERKAUFT*

01.12. F Paris - Elysée Montmartre

03.12. D Saarbrücken - Garage

04.12. D Nürnberg - Hirsch

05.12. SLO Ljubljana - Kino Siska

06.12. HU Budapest - Barba Negra

07.12. CZ Zlin - Hala Euronics

08.12. A Vienna - Arena

10.12. PL Cracov - Kwadrat

11.12. PL Warsaw - Progresja

12.12. LV Riga - Melna Piektdiena

13.12. FIN Helsinki - Tavastia *AUSVERKAUFT*

14.12. FIN Tampere - Pakkahuone

15.12. EST Tallinn - Helitehas

17.12. S Stockholm - Klubben Fryshuset

18.12. N Oslo - Vulkan Arena

19.12. S Gothenburg - Trädgarn

20.12. DK Copenhagen - Amager Bio

21.12. D Hamburg - Docks