LANDMVRKS mit neuem Video, Tour mit ANY GIVEN DAY und BLEED FROM WITHIN

Auf dem aktuellenLangspieler "Fantasy" findet man auch das Stück 'Wake Up Call', zu dem es jetzt ein Video gibt: Youtube.

Holt euch das Album hier. Im Dezember wird die Band als Support für ANY GIVEN DAY unterwegs sein. Außerdem wird noch BLEED FROM WITHN dabei sein:

3/12 - Nürnberg, Germany

4/12 - Wien, Austria

5/12 - Praha, CZ

6/12 - Berlin, Germany

7/12 - Bremen, Germany

8/12 - Antwerp, Belgium

12/12 - Aarau, Switzerland

13/12 - Stuttgart, Germany

14/12 - Augsburg, Germany

15/12 - Salzburg, Germany

18/12 - Wiesbaden, Germany

19/12 - Munster, Germany

20/12 - Hamburg, Germany

21/12 - Jena, Germany

22/12 - Oberhausen, Germany