ELVENKING öffnen das silberne Siegel

Die italienischen Folk Power Metal Veteranen ELVENKING haben ein neues Video zu 'Silverseal' von ihrem neuen Album "Reader Of The Runes: Divination" veröffentlicht, das man hier auf Youtube bewundern kann. Das Album wird von AFM Records am 30.08. veröffentlicht und kann auf CD im Digipak, auf rotem oder blauem Doppelvinyl oder limitiertem Splatter Vinyl sowie in einer limitierten Box erworben werden.

