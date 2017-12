Nachdem die Tour der EMIL BULLS zum aktuellen Album "Kill Your Demons" am Samstag in München zu Ende gegangen ist, wird ab April 2018 diese Tour weiter geführt.



Der erste Teil der Tour im November und Dezember war nahezu überall ausverkauft. Mit Part II kommen jetzt noch einige andere Städte auf ihre Kosten.



Folgende Termine sind bestätigt:



05.04.2018 Erlangen, E-Werk

06.04.2018 Frankfurt, Batschkapp

07.04.2018 Kiel, Pumpe

12.04.2018 Saarbrücken, Garage

13.04.2018 Dortmund, FZW

14.04.2018 Memmingen, Kaminwerk

19.04.2018 Potsdam, Waschhaus

20.04.2018 Erfurt, HsD

21.04.2018 Augsburg, Kantine

26.04.2018 Bremen, Modernes

27.04.2018 Leipzig, Täubchenthal

28.04.2018 Stuttgart, Im Wizemann

03.05.2018 Koblenz, Café Hahn

04.05.2018 Cham, L.A.

05.05.2018 Münster, Sputnikhalle

Quelle: Another Dimension Redakteur: Swen Reuter Tags: emil bulls kill your demons tour 2018 part 2