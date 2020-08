EMPYREAL SORROW - Debütalbum im November

Die deutschen Newcomer EMPYREAL SORROW geben das Release Datum ihres Albums bekannt. "PRÆY" wird am 20. November 2020 erhältlich sein.



Für die Single 'Quiet Depression', welche am 18. September veröffentlicht wird, steht nun ein kurzer Trailer zur Verfügung:





EMPYREAL SORROW:



Martin Hofbauer - Rhythm/Lead Guitars

Markus Winter - Rhythm Guitars

Julian Osterried - Drums

Martin Szeike - Death Vocals

Basti Moser - Screams, Bass



Tracklist:



01 - Praey To Sorrow

02 - Thrown Into The Fire

03 - Source Of (In)humanity

04 - The Error Code

05 - Come Down With Me

06 - Quiet Depression

07 - Scars Of Old

08 - Voice Of Violence

09 - Killing Silence

10 - A Night Without Armor