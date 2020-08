BAD RELIGION: 40 Jahre Bandgeschichte in Buchform

"Die Bad Religion Story - Do What You Want" nennt sich ein gut 350 Seiten starker Schmöker, der in wenigen Tagen zu haben sein wird. Gemeinsam mit dem US-amerikanischen Journalisten Jim Ruland lässt die Punk-Rock-Ikone darin 40 Jahre Band-Geschichte Revue passieren.

Ruland hat dazu nicht nur sämtliche Band-Mitglieder, sondern auch zahlreiche Personen aus dem Umfeld eingehend befragt. Dadurch konnte er nicht nur viel über die Musik und die Band selbst, sondern ebenso einiges über die Motivation der Herren sowie Hintergründe zu so manchem Song zu Papier bringen.

Dass BAD RELIGION immer schon einen etwas anderen Ansatz hatte, stellt nicht zuletzt ein Zitat von Sänger Greg Graffin unter Beweis: "Ich spürte stets das Bedürfnis, Autoritäten in Frage zu stellen; das ist es, was mich innerlich antreibt. Aber ich tat das aus dem Wunsch heraus, die Dinge besser zu machen, und nicht, um nihilistische Sprüche zu klopfen."

Das vom Hannibal Verlag aufgelegte Buch (ISBN 978-3-85445-690-2) kommt im Format 23,5 x 16,5 cm und wird demnächst für ca. € 25 zu erwerben sein.