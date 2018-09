ENGST: Gute Laune mit dem Schnitter

ENGST besingt den Weltuntergang mit den Worten "Alle hören nur noch Schlager und wissen nicht, wer SLAYER sind". Oh Graus! Hört mal rein in 'Optimisten': Youtube.

Leichtfüßiger Deutschrock mit Schmiss und Witz, das bietet "Flächenbrand", das über Arising Empire am 26. Oktober auf uns losgelassen werden wird. Sänger Matthias Engst kommentiert: "Voller Stolz präsentieren wir euch unsere erste Single 'Optimisten' vom kommenden Album "Flächenbrand". Wir haben viel Liebe, Kraft und Energie in diesen Track gesteckt und hoffen, dass er euch genauso gut gefällt wie uns!" Vorbestellungen kann man in verschiedenen Shops aufgeben. Zur Einstimmung noch eine denkwürdige Zeile aus dem Song: "Die Welt geht vor die Hunde, wir gehen an die Bar!" Cool, darüber kann ich schmunzeln.

Die Jungs werden übrigens mit MASSENDEFEKT in Kürze ein paar Shows spielen:

02.11. Bielefeld - Forum

03.11. Bremen - Tower Musikclub

09.11. Schweinfurt - Stattbahnhof

10.11. München - Strom