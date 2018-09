DEDPOOL mit Debütalbum und Video

Das Album wird "Lifecircle" heißen, die Single 'Stranger Self' und Extreme Metal ist das Motto: Youtube.

Das Album wird am 26. Oktober über Boersma Records erscheinen, kann auf der Bandwebseite vorbestellt werden und diese Lieder enthalten:

01. Rebirth

02. The Disease

03. Spit It Out

04. Testament

05. Homecoming

06. The Wolf

07. Stranger Self

08. Bacteria

09. Lifecircle

10. The Unknown

Quelle: Metal Promotions Redakteur: Frank Jaeger Tags: dedpool lifecycle