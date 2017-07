ENSIFERUM: Details zum neuen Album

Am 15. September wird mit "Two Paths" das siebte Album der Finnen erscheinen. Hier ist zunächst die Trackliste:

1. Ajattomasta Unesta

2. For Those About to Fight for Metal

3. Way of the Warrior

4. Two Paths

5. King of Storms

6. Feast with Valkyries

7. Don't You Say

8. I Will Never Kneel

9. God Is Dead

10. Hail to the Victor

11. Unettomaan Aikaan

12. God Is Dead (Alternative Version)

13. Don't You Say (Alternative Version)

Das Werk wird es in drölfzig Versionen geben, natürlich als CD, Digibook mit DVD, zehn verschiedenen Vinyl-Ausgaben und limitierte Holzbox. Interessenten gucken sich mal die Webseite bei EMP an, dem Partner von Metal Blade, der auch viele hübsche Bundles mit T-Shirts hat. Bilder sind besser, als ich es beschreiben könnte, und eine Picture Disc ist auch dabei. Allerdings gibt es auch limitierte Vinyl-Ausgaben in besonderen Farben exklusiv bei Nuclear Blast, Napalm sowie Editionen exklusiv für Finnland (olivegrün), China (blau-marmoriert) und die USA (blau-grau-marmoriert und waldgrün).

Die Nordlichter werden auch in Kürze das Ganze live vorstellen, nämlich hier:

Aug. 17 - Summerbreeze Festival - Dinkelsbühl

Sept. 26 - Bochum - Zeche

Sept. 27 - Langen - Stadthalle

Sept. 28 - Arnhem - Luxor Live

Sept. 29 - Berlin - SO36

Sept. 30 - Osnabrück - Hyde Park

Jetzt ist es aber mal Zeit für Musik. Hier ist der leicht peinlich benannte Titel 'For Those About to Fight for Metal', der aber live bestimmt nach ein paar Bier lässig zum Grölen einladen wird: Youtube.

Außerdem gibt es Video zum Schnitt des Vinylmaster: Youtube.