KMFDM: Neues Album im August

Eine Überraschung ist es nicht mehr, denn eine EP mit dem Namen "Yeah" wurde ja schon vorab veröffentlicht, aber am 18. August wird "Hell Yeah" in den Handel kommen. Die Band hat dazu neben verschiedenen Versionen des Tonträgers in ihrem Shop auch zahlreiche Bundles mit T-Shirts sowie allerlei anderen Kram im Angebot. Übrigens: Cooles Coverdesign, guckt mal genau hin. Der Typ fällt brennend vom Eiffelturm und macht ein Video davon mit seinem Telefon.

Hier ist die Trackliste:

1. HELL YEAH

2. FREAK FLAG

3. OPPRESSION 1/2

4. TOTAL STATE MACHINE

5. OPPRESSION 2/2

6. MURDER MY HEART

7. RIP THE SYSTEM v. 2.0

8. SHOCK

9. FAKE NEWS

10. ℞ 4 THE DAMNED

11. BURNING BRAIN

12. ONLY LOVERS

13. GLAM GLITZ GUTS & GORE