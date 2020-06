ENSIFERUM mit neuem Album und Video!

ENSIFERUM veröffentlicht am 10.07.2020 das neue Album "Thalassic" via Metal Blade Records.

Zum neuen Track 'Andromeda' kann man sich hier das Video anschauen:

https://www.youtube.com/watch?v=jgF38ZQJAPU

Die Tracklist von "Thalassic" liest sich wie folgt:

01. Seafarer's Dream

02. Rum, Women, Victory

03. Andromeda

04. The Defence Of The Sampo

05. Run From The Crushing Tide

06. For Sirens

07. One With The Sea

08. Midsummer Magic

09. Cold Northland (Väinämöinen Part III)

10. Merille Lahteva (bonus track)

11. I'll Stay By Your Side (bonus track)