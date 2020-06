THE PINEAPPLE THIEF kommt live mit neuem Album

Auch die Briten unternehmen einen Versuch, im Oktober live wieder unterwegs zu sein. Dann solla uch das am 4. September erscheinende Album "Versions Of The Truth" (Kscope) vorgestellt werden. Aus dem Album gibt es bereits die erste Single 'Demons':

Hier kann man dabei sein und entspannten, aber spannenden Alternative-Rock hören:

10.10.21 Hamburg - Fabrik

16.10.21 München - Technikum

17.10.21 Pratteln (CH) - Z7

19.10.21 Stuttgart - Im Wizemann

26.10.21 Mainz - KUZ

29.10.21 Köln - Carlswerk Victoria